OM : Thauvin forfait avec l'OM ? La raison est stupéfiante !

Dans : OM, Ligue 1.

Sauf surprise, Florian Thauvin ne jouera pas dimanche soir le match que l'Olympique de Marseille disputera à Nice, ce qui est forcément une mauvaise nouvelle pour Rudi Garcia. Titulaire contre l'Islande avec l'équipe de France, match durant lequel il n'a pas été particulièrement brillant, Florian Thauvin a déclaré forfait pour la rencontre face à l'Allemagne, se plaignant du retour d'une douleur au pied. Contraint de quitter plus tôt que prévu ses coéquipiers tricolores, l'international de l'OM a retrouvé Marseille, mais il n'a pas abandonné son souci physique. Ce qui va probablement inciter le coach phocéen à se passer de Florian Thauvin.

Et si l'on en croit L'Equipe ce samedi, le problème rencontré par le joueur au pied a été provoqué par...une mauvaise chaussure. Florian Thauvin souffre en effet d'un oedème, et ce dernier aurait été engendré par un défaut à la chaussure que portait le joueur de l'Olympique de Marseille, lequel est équipé par la marque aux trois bandes. Et lors du match de l'OM face à Lille, un choc sur cet oedème aurait aggravé le problème. Résultat, afin de ne pas prendre de risque alors que Marseille joue une semaine à trois matches, avec notamment la réception de la Lazio jeudi soir, puis celle du Paris Saint-Germain dimanche, il semble acquis que Florian Thauvin sera laissé au repos...et Adidas devra lui trouver une chaussure performante.