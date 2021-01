OM : Thauvin exige 4ME ou il part pour 0 euro !

Dans : OM.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin n'est pas sûr de prolonger à Marseille. Il réclamerait un salaire de 4 millions d'euros par an.

Le début d'année 2021 est plus que compliqué pour l'Olympique de Marseille. Les Olympiens ont subi samedi soir leur troisième défaite consécutive en Ligue 1 face à Monaco. Au classement, les Phocéens se retrouvent 6e, à 8 points du podium. Pire encore, la situation en interne semble de plus en plus problématique. Au-delà du flou concernant l'avenir d'André Villas-Boas, les deux stars de l'équipe, Dimitri Payet et Florian Thauvin ne pourraient tout simplement plus se voir. Une situation complexe quand on sait qu'il s'agit des deux meilleurs joueurs offensifs de l'effectif. C'est dans ce contexte que les dirigeants marseillais négocient avec l'ancien bastais dans le but de prolonger son contrat qui arrive à son terme à la fin de la saison.

Toutefois, selon les informations de Nicolo Schira, spécialiste mercato, le dossier s'annonce compliqué. D'après le journaliste, l'international français a refusé une première offre de prolongation de ses dirigeants. La direction marseillaise avait offert un contrat de 2,5 millions d'euros par an jusqu'en 2024. Pour poursuivre son aventure dans le Sud de la France, le champion du monde 2018 réclamerait un salaire de 4 millions d'euros par an. Alors que le Polonais Arkadiusz Milik vient de débarquer à l'OM, son salaire est estimé à 3,5 millions. Florian Thauvin considère donc qu'il mérite un salaire supérieur à un joueur prêté depuis quelques jours seulement. S'il venait à quitter la Ligue 1, le joueur de 27 ans possède plusieurs touches en Italie, où le Milan AC et Naples sont très intéressés par son profil.