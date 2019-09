OM : Thauvin et Sanson ne s’aiment pas, et ça se voit

Dans : OM, Ligue 1.

Complètement hors du coup en ce début de saison en raison d’une blessure à la cheville qui peine à se soigner, Florian Thauvin perd visiblement ses nerfs dans cette situation.

Et cela peut faire quelques dégâts. Ainsi, la séance du 4 septembre dernier a été interrompue par André Villas-Boas en raison d’une altercation entre le champion du monde et Morgan Sanson. Ces deux joueurs ne s’apprécient guère et selon L’Equipe, Thauvin s’est lâché sur une action anodine. Reprochant à son coéquipier de ne pas l’avoir servi devant le but, l’ancien bastiais a fait vertement savoir son mécontentement : «"Morgie", ferme ta gueule, je vais te défoncer ! », a-t-il balancé bien fort, de sorte que tout le monde puisse l’entendre.

L’entraineur portugais a réagi au quart de tour en arrêtant l’entrainement, sentant la tension palpable. Une joute verbale qui fait suite à une altercation qui avait déjà eu lieu entre les deux hommes la saison dernière, et qui n’a pas plu au coach. Ce dernier, après avoir pris le vestiaire à témoin, a secoué les deux protagonistes avec un certain succès, puisque Florian Thauvin s’est excusé par la suite, histoire de mettre un terme à cette embrouille qui démontre également la frustration de l’ailier de l’OM, qui pourrait devoir subir une opération afin de régler définitivement son problème à la cheville.