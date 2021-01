OM : Thauvin et Payet deux boulets au pied de Marseille ?

Dans : OM.

Décevants contre Nîmes samedi après-midi (1-2), Florian Thauvin et Dimitri Payet pourraient conserver la confiance d’André Villas-Boas contre Lens ce mercredi soir en match en retard de la 9e journée.

A en croire La Provence, les deux hommes seront titulaires face aux Sang et Or, l’un dans le couloir gauche et l’autre sur l’aile droite afin d’accompagner Morgan Sanson et Dario Benedetto en attaque. Bien que décevants contre les Crocos de Nîmes il y a quatre jours, les deux cadres d’André Villas-Boas conservent, tout du moins publiquement, la confiance de l’entraîneur portugais. L’ancien manager du FC Porto et de Tottenham a bien conscience que le salut de l’OM passe par le retour à leur meilleur niveau du Réunionnais et de l’ancien Bastiais.

André Villas-Boas veut surtout s’éviter une profonde crise au sein du vestiaire, si jamais il plaçait Florian Thauvin ou Dimitri Payet sur le banc contre Lens. Car selon une source proche du vestiaire olympien, les deux hommes sont très susceptibles. « Le problème est toujours le même : il faut gérer Payet et Thauvin » glisse cette source à La Provence, avant que le journaliste Alexandre Jacquin abonde. « Le premier est Marseillais à vie, sous contrat jusqu’en 2024 mais traîne une caravane sur le rectangle vert. Le second est en fin de bail en juin et n’est plus que l’ombre de lui-même. Il pense mériter meilleur traitement de la part de ses dirigeants, eu égard à tout ce qu’il a accompli à l’OM depuis 2013, ce qui peut se comprendre. On est en tout cas bien loin du sport et de l’état d’esprit olympique » regrette le journaliste marseillais, qui attend un réveil des deux hommes censés être forts de l’Olympique de Marseille ce mercredi contre le RC Lens, un adversaire coriace qui ne débarquera pas au Vélodrome en victime expiatoire.