OM : Benedetto arrive, et pour moins cher que prévu !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cela fait plus d’une semaine que, selon la presse argentine mais également selon L’Equipe, l’Olympique de Marseille et Boca Juniors ont trouvé un accord pour le transfert de Dario Benedetto.

L’attaquant argentin ne semble d’ailleurs plus faire partie de l’effectif de Boca puisque ce week-end, son numéro neuf lui a officiellement été retiré et qu’il ne s’entraîne plus avec le groupe. Plus que jamais, son arrivée en Provence semble imminente. Et à en croire les informations obtenues par le compte OM-United, très bien informé depuis le début du mercato, c’est pour une somme inférieure à ce qui était prévu que « Pipa » va débarquer à Marseille.

Ces derniers jours, c’est le chiffre de 16 ME qui tourne en boucle. En réalité, Marseille ne débourserait que 12 ME cash plus 3 ME de bonus pour s’attacher les services de Dario Benedetto. « C’est un joueur de l’OM, accord depuis quelques jours déjà » indique par ailleurs le compte, toujours bien renseigné. La question est maintenant de savoir à quelle date débarquera Dario Benedetto à Marseille. Lundi soir, Fox Sport Argentine indiquait que l’arrivée de l’attaquant de 29 ans en France était programmée pour mardi ou mercredi. Les supporters phocéens n’attendent que ça…