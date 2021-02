OM : Thauvin et Milan, le mariage confirmé ?

Dans : OM.

Depuis plusieurs semaines, l’AC Milan est cité comme un sérieux prétendant à la signature de Florian Thauvin en fin de saison.

Libre de tout contrat au mois de juin, le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille a peu de chances de prolonger en Provence. Et pour cause, une proposition lui a été envoyée de la part de Pablo Longoria, avec une légère revalorisation salariale. Malgré cet effort important de l’OM en cette période de crise sanitaire, le champion du monde 2018 a balayé d’un revers de la main cette offre, préférant visiblement tourner la page et découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Selon toute vraisemblance, l’avenir de « Flotov » va s’écrire en Espagne, où il est notamment courtisé par le FC Séville, ou plus probablement encore en Italie.

L’Atalanta apprécie beaucoup le profil de Florian Thauvin, mais le club de Bergame n’est pas prêt à casser sa tirelire en offrant plus de 400.000 euros par mois à l’attaquant de l’Olympique de Marseille. En revanche, l’AC Milan dispose d’une surface financière plus importante et selon les informations récemment relayées par Calcio Mercato, les contacts se sont intensifiés au cours des derniers jours entre le club lombard et l’entourage de Florian Thauvin. Pour l’heure, aucun accord définitif n’a été scellé, mais les discussions sont entrées dans une phase active, ce qui laisse penser que tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Reste maintenant à voir si du côté de l’OM, on espère encore prolonger le Français ou si Pablo Longoria s’est résigné à l’idée de conserver son attaquant le plus décisif, auteur de 7 buts et 9 passes décisives depuis le début de la saison toutes compétitions confondues.