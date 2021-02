OM : Thauvin au placard, l’idée choc !

Dans : OM.

Remplaçant contre Nice cette semaine, Florian Thauvin était forfait pour le déplacement de l’OM à Nantes ce week-end (1-1).

La venue de Jorge Sampaoli est susceptible de tout bousculer, mais l’international français ne semble pas être élevé au statut de joueur indispensable depuis la prise de fonctions de Nasser Larguet. Et pour cause, le champion du monde avait également été placé sur le banc en Coupe de France à Auxerre, ce qui prouve que l’entraîneur intérimaire n’en fait pas un joueur clé, au contraire par exemple de Dimitri Payet, placé en position de n°10 depuis deux matchs. Dans un édito publié ce lundi, Le Phocéen estime qu’il est peut-être temps de définitivement tourner la page avec Florian Thauvin, qui quittera Marseille à l’issue de la saison. Le constat est similaire pour Valère Germain qui, au contraire de l’ancien Bastiais, n’a jamais performé sous les couleurs marseillaises.

« Avec Valère Germain en pointe, l'OM n'a pas amélioré ni son jeu ni son agressivité offensive. L'ex-Monégasque en est à sa 4eme saison sous le maillot olympien et on a pu constater maintes fois qu'il n'est pas l'attaquant qui fera peser le danger dans les surfaces adverses. En fin de contrat dans 4 mois, il serait temps de définitivement passer à autre chose le concernant (…) Dans cet ordre d'idée, même si Florian Thauvin était blessé et donc absent, est-il vraiment indispensable de l'imaginer comme un leader offensif en cette fin de saison, alors qu'un départ en juin prochain se dessine ? » s’interroge le média marseillais, qui invite également les décideurs de l’Olympique de Marseille à tourner la page Michaël Cuisance, prêté par le Bayern Munich et qui n’a jamais donné satisfaction. La donne est cependant différente pour Jordan Amavi, en fin de contrat mais qui reste légitime pour gratter du temps de jeu en raison d’une concurrence faiblarde et d’un état d’esprit absolument irréprochable.