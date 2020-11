OM : Thauvin et Marseille, début des négociations !

Dans : OM.

A la veille du choc entre l’OM et Porto, Florian Thauvin a dévoilé l’existence de négociations dans l’optique d’une prolongation de contrat.

Libre comme l’air à l’issue de la saison, Florian Thauvin quittera-t-il l’Olympique de Marseille gratuitement ? Ce scénario effraie les dirigeants phocéens, tout autant que les supporters. Et il semblerait qu’en coulisses, Pablo Longoria s’active afin d’éviter une véritable catastrophe industrielle avec le meilleur buteur de l’OM. La preuve, le principal intéressé a confirmé dans un entretien accordé à RMC l’ouverture de discussions au sujet d’une prolongation de contrat. Il n’est toutefois pas question de s’enflammer, aucun accord n’étant à l’horizon et rien n’étant encore acté selon le natif d’Orléans.

« Honnêtement pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Rien n'est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je me concentre sur Porto et on doit faire mieux. Pour l'instant, c'est sur ça que je suis focalisé » a reconnu Florian Thauvin, auteur de cinq buts et trois passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1, et qui s’avère être de loin l’attaquant marseillais le plus efficace en dépit d’une absence longue de dix mois la saison dernière. Reste maintenant à voir si financièrement, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria seront en mesure de soumettre une offre attractive à Florian Thauvin. A l’heure du Covid-19 et d’une crise financière sans précédent, il n’est pas certain que Marseille puisse offrir à « Flotov » un salaire équivalent à celui qu’il perçoit actuellement, à savoir plus de 400.000 euros par mois…