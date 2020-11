OM : Thauvin, des stats terribles confirment ce problème

Dans : OM.

Fort contre les faibles, faible contre les forts. Cette image colle à la peau de Florian Thauvin, mais les chiffres confirment cette réalité pour le champion du monde de l'Olympique de Marseille.

Personne ne peut retirer à Florian Thauvin son titre de champion du monde, et personne ne peut non plus contester sa facilité à faire basculer un match de Ligue 1. Oui mais voilà, le joueur de l’OM traîne une réputation, celle d’être fantomatique dès que le niveau augmente en Championnat. Et ce mardi, les statistiques dévoilées par France-Football confirment qu’effectivement Florian Thauvin disparaît lorsque l’Olympique de Marseille affrontent des formations du haut de tableau en Ligue 1. Lors des deux dernières saisons complètes de L1, lorsque l’OM a affronté des formations qui étaient de la sixième à la vingtième place du classement, Florian Thauvin a été décisif (passe ou but) toutes les 77 minutes. Mais lors des rencontres entre le club phocéen et des formations du Top 5 de la Ligue 1, il ne l’était plus que toutes les 178 minutes, soit presque la durée de deux rencontres.

Evoquant cette statistique très parlante, Franck Passi, qui a eu Florian Thauvin sous ses ordres à l’Olympique de Marseille, estime que ce dernier n’est pas le seul à blâmer. « Cela fait plusieurs années que, collectivement, Marseille a du mal à créer une animation offensive de grande qualité. En L1, ça peut fonctionner car l’OM peut amener le jeu dans les trente derniers mètres, où les qualités de Thauvin lui permettent de faire la différence. Mais contre des top clubs, les mêmes différences doivent être faites en partant de beaucoup plus loin... C’est injouable », explique l’ancien entraîneur du club phocéen, qui dédouane en partie le champion du monde. A Florian Thauvin de tordre le cou à cette situation au moment où l'Olympique de Marseille est dans un rythme de croisière élevé en Ligue 1.