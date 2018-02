OM : Thauvin doit quitter l'OM estime Fanni

Dans : OM, Ligue 1.

Etincelant cette saison avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin n’est pas concerné par le mercato hivernal.

Contrairement à d’autres joueurs de Ligue 1 en vue, l’ailier de 25 ans ne fait l’objet d’aucune rumeur de départ. Et pour cause, l’ancien Bastiais a déjà dit et répété qu’il souhaitait rester au club phocéen. En espérant que ses performances le mèneront au Mondial 2018 avec l’équipe de France. De son côté, Rod Fanni semble assez pessimiste pour son coéquipier. En effet, le défenseur qui s’apprête à quitter l’OM estime que Thauvin a tout intérêt à rejoindre un club plus ambitieux. Même s’il admet que l’international tricolore a franchi un cap à Marseille.

« Pour moi, il aurait déjà dû faire ça il y a deux ou trois ans. Il avait tout en lui. D'ailleurs, ça ne dépend que de lui. Mais il lui a fallu apprendre à se servir de ses partenaires, à varier son jeu, a commenté Fanni dans France Football. Avant, il faisait ce qu'il avait envie de faire et prenait son plaisir d'une certaine manière. Maintenant, il fait ce qu'il faut faire et il prend du plaisir dans l'efficacité. Par exemple, dos au but, il avait tendance à toujours vouloir se retourner alors que l'appui était plus judicieux pour ensuite percuter. Ce n'était pas automatique pour lui. Même au milieu de cinq joueurs, il fallait qu'il y aille. »

Un départ inévitable ?

« En équipe de France, il y a une génération de grands talents qui est dans les plus gros clubs d'Europe. Pour postuler plus solidement, ça passera peut-être par un départ, a estimé l’ex-Rennais. Même si Marseille reste un grand club, un joueur est plus considéré quand il joue à Barcelone, Madrid ou Manchester. Rater le Mondial lui ferait mal. Médiatiquement, on en fait beaucoup autour de lui en ce moment, je vois des comparaisons avec Messi, Neymar. On le bassine avec tout ça. Alors, s'il ne va pas en Russie, ça va aller très vite dans sa tête : "Si j'ai fait ce qu'il fallait, c'est que c'est mon club." » Pour le moment, ce n’est pas du tout l’opinion de Thauvin.