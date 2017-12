OM : Touré, Roussillon, Mendes… Vers un mercato plutôt défensif

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille fera sûrement partie des acteurs du mercato hivernal. A la demande de l'entraîneur Rudi Garcia, le secteur défensif devrait être renforcé.

Bien sûr, la priorité concerne le poste de latéral gauche. Pour compenser le départ de Patrice Evra, plusieurs pistes sont évoquées, à l’image du Guingampais Pedro Rebocho et du Monégasque Almamy Touré, dont les clubs ne sont pas vendeurs. Quant au dossier Jérôme Roussillon, la concurrence anglaise complique la donne pour le Montpelliérain annoncé à 8 M€. Peut-être que l’OM se consolera avec ses alternatives David Junca, Pape Souaré ou Lionel Carole.

En revanche, beaucoup moins de noms sont apparus en ce qui concerne la recherche d’un milieu. Le club phocéen, qui souhaite un renfort pour épauler Luiz Gustavo, serait surtout intéressé par Thiago Mendes, que Lille pourrait vendre en raison de ses problèmes financiers. Mais là encore, la Premier League est sur le coup.

Njie, la clé du mercato offensif

Concernant les autres secteurs, ça s’annonce plus calme. Devant, aucun attaquant ne devrait être recruté, sauf si Clinton Njie acceptait de partir. En parlant de départs, Grégory Sertic, Henri Bedimo et Doria sont également concernés. Leurs prêts ou transferts pourraient permettre à l'OM de se montrer plus actif que prévu au mercato.