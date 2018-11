OM : Thauvin cartonne à l'OM, c'est grâce aux Bleus

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Dimanche soir, c’est un Florian Thauvin en feu qui a permis à l’Olympique de Marseille de s’imposer contre Amiens. Auteur d’un triplé, l’international français a confirmé sa belle forme après son but contre la Lazio et son entrée convaincante face à l’Uruguay, avec l’Equipe de France. Un match particulièrement important dans la saison du buteur marseillais selon Maxime Lopez, l’auteur de la passe décisive sur le troisième but en Picardie.

« Je trouve que depuis qu’il est revenu de sélection, il a engrangé un peu plus de confiance. Le match contre l’Uruguay lui a fait énormément de bien. Ça ne s’était pas trop bien passé contre l’Islande (2-2 le mois dernier, ndlr). Et là, le fait de jouer contre l’Uruguay et de faire un bon match, ça lui a donné de la confiance. Il est revenu avec énormément d’envie. Et il a été tout de suite récompensé avec son triplé » a expliqué, sur RMC Sport, le milieu de terrain olympien, dont la complicité avec Florian Thauvin a particulièrement sauté aux yeux contre Amiens. Un duo sur lequel Rudi Garcia devrait encore s’appuyer face à Reims, dimanche prochain au Stade Vélodrome.