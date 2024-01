Deux attaquants bientôt vendus, l'OM fait le tri

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM s’accélère puisque Giovanni Reyna et Quentin Merlin pourraient débarquer d’ici la fin du mois de janvier. Dans le sens des départs aussi, cela risque de bouger et notamment en attaque.

Après avoir recruté Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, l’Olympique de Marseille donne un dernier coup de collier pour ficeler son mercato hivernal en comblant au mieux les lacunes présentes dans l’effectif de Gennaro Gattuso. La venue d’un latéral gauche titulaire est indispensable et dans cette optique, la piste Quentin Merlin est de plus en plus chaude. Dans le secteur offensif aussi, cela risque de bouger avec la probable signature de Giovanni Reyna, le milieu offensif de 21 ans évoluant au Borussia Dortmund.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

Ce transfert ne verra toutefois le jour que si l’OM se déleste d’un joueur offensif selon La Tribune OM. Coïncidence ou pas, Mehdi Benatia a lui prévu d’éjecter deux attaquants d’ici la fin du mercato hivernal : Luis Henrique et Vitinha. « Luis Henrique direction le Brésil, c’est quasiment fait » publie le compte insider La Tribune OM, qui informe également que des discussions sont en cours pour le départ de Vitinha, dont le transfert pourrait rapporter entre 15 et 20 millions d’euros au club phocéen.

Luis Henrique et Vitinha vendus d'ici une semaine ?

« Pour Vitinha, l’OM reste sur son prix de 20 ME actuellement mais si l’accord avec Reyna est total, alors l’OM pourrait accepter une offre aux alentours des 15 ME » indique le compte insider. La dernière semaine du mercato hivernal s’annonce donc mouvementée à Marseille avec deux potentiels départs en attaque afin de libérer un peu de masse salariale et permettre de conclure l’arrivée de Giovanni Reyna. L’idée de Mehdi Benatia est de composer avec Aubameyang, Moumbagna, Reyna, Harit, Sarr, Ndiaye et Ounahi dans le secteur offensif lors de la seconde partie de saison. Une ligne offensive suffisante pour disputer la Ligue 1 et l’Europa League et qui laisse donc à l’OM le luxe de récupérer un peu d’argent grâce aux départs de Luis Henrique et de Vitinha.