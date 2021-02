OM : Thauvin au Real Madrid, il explose de rire

Dans : OM.

Libre au mois de juin, Florian Thauvin a refusé une proposition de prolongation de l’Olympique de Marseille.

Ces dernières semaines, le meilleur buteur de l’OM est associé au FC Séville ou encore à l’Atalanta Bergame et à l’AC Milan. Mais à en croire les informations obtenues par le media espagnol Defensa Central, Jean-Pierre Bernès a récemment proposé les services de son poulain… au Real Madrid. Et pour cause, Zinedine Zidane souhaite régénérer son effectif lors du prochain mercato, et le champion d’Espagne en titre devra se montrer raisonnable pour ne pas faire virer ses comptes au rouge vif. En ce sens, Florian Thauvin pouvait représenter une belle opportunité de marché mais selon le média, Zinedine Zidane a poliment refusé la venue de Florian Thauvin.

Une rumeur très surprenante qui n’a pas manqué de faire réagir le champion du monde 2018 sur les réseaux sociaux. « Ah bon ? PTDRRR merci pour la rigolade en tout cas » a publié Florian Thauvin à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux en Matmut Atlantique. Le flou continue en tout cas de régner au sujet de l’avenir de Florian Thauvin, lequel aurait refusé une belle proposition soumise par le directeur sportif marseillais Pablo Longoria, qui offrait une prolongation assortie d’une très légère revalorisation à son joueur le plus décisif. Reste maintenant à voir si Florian Thauvin, également courtisé par Leicester en Angleterre, trouvera un club plus généreux que l’Olympique de Marseille l’été prochain. Ce qui semble certain, c’est que ce n’est pas au Real Madrid que rebondira l’ex-attaquant du Sporting Club de Bastia, remplaçant contre l’AJ Auxerre mercredi en Coupe de France et qui sera l’atout offensif n°1 de Nasser Larguet ce dimanche à Bordeaux.