OM : Thauvin a une folle envie de rester et il le prouve

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Epinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs au mercato.

Ces derniers jours, ce sont les noms de Lucas Ocampos et de Morgan Sanson qui reviennent avec le plus d’insistance. En revanche, on ne parle quasiment plus d’un départ de Florian Thauvin, bien que l’international français soit le joueur ayant la valeur marchande la plus importante. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, le natif d’Orléans a bien fait comprendre à sa direction qu’il souhaitait rester afin de collaborer avec André Villas-Boas.

Et ce lundi, jour de la reprise de l’entraînement à Marseille, l’ancien attaquant de Newcastle a joint les actes aux paroles. En effet, contre toute attente, l’international tricolore était à la Commanderie pour reprendre l’entraînement. Sa présence n’était pourtant pas attendue puisque le staff lui avait accordé quelques jours supplémentaires de vacance suite aux matchs disputés avec l’Equipe de France en juin. A n’en pas douter, André Villas-Boas, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud seront sensibles à cette motivation affichée par Florian Thauvin, plus déterminé que jamais à rester à Marseille au mercato. Tout cela à un an de l’Euro…