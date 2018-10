OM : Thauvin a très mal, l'OM commence à baliser

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Lundi matin, Florian Thauvin a quitté l’Equipe de France pour rentrer à Marseille en raison d’une douleur importante au pied droit.

Une douleur qui avait déjà privé l’international français du match de Ligue Europa contre Limassol. Mais par la suite, Florian Thauvin avait rejoué contre Caen avec l’OM puis face à l’Islande avec l’Equipe de France. Pourtant, son pied n’est pas guéri. Et cela pourrait être plus grave que prévu puisque selon La Provence, la participation du natif d’Orléans au match Nice-Marseille, dimanche soir, est incertaine. Cela représenterait un sacré coup dur pour Rudi Garcia, lequel sera déjà privé de Luiz Gustavo et de Lucas Ocampos, suspendus pour le déplacement à l’Allianz Arena. Rudi Garcia lèvera certainement le doute sur la participation de Florian Thauvin à ce match lors de sa conférence de presse, prévue vendredi après-midi.