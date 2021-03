OM : Thauvin à l’Atlético, l’énorme coup du mercato ?

Dans : OM.

En fin de contrat au mois de juin, Florian Thauvin pourrait quitter l’OM pour l’Atlético de Madrid à la surprise générale cet été.

Florian Thauvin a avoué que le départ de Jacques-Henri Eyraud et la promotion de Pablo Longoria à la présidence de l’Olympique de Marseille avaient rebattu les cartes au sujet de sa prolongation de contrat. L’international tricolore n’est plus fermé à la signature d’un nouveau bail en faveur de l’OM, à condition toutefois de ne pas avoir à faire trop de sacrifices financiers. A en croire les derniers échos, Florian Thauvin réclame entre 4 et 4,5 ME par an. Des exigences qui ont considérablement refroidi le FC Séville, l’Atalanta Bergame ou encore Leicester, trois de ses courtisans de longue date. Cela étant, le champion du monde pourrait avoir une belle surprise dans les semaines à venir dans la mesure où l’Atlético de Madrid serait très intéressé par son profil et sa situation contractuelle, selon les informations obtenues par Ok Diario.

Le média espagnol croit savoir que Diego Simeone apprécie Florian Thauvin pour ses qualités offensives mais également pour sa faculté à faire les efforts défensifs sur son côté droit. L’Atlético de Madrid a ainsi pris les premiers renseignements sur ce dossier, sans pour autant être officiellement passé à l’offensive. En réalité, tout dépendra du mercato des Colchoneros et particulièrement du départ ou non de Marcos Llorente. Courtisé par le PSG et des cadors de Premier League, l’ancien joueur du Real Madrid a explosé cette saison et pourrait faire ses valises en cas de grosse offre. Dans le cas où il viendrait à quitter l’Atlético de Madrid, le club dont Diego Simeone est le manager pourrait alors passer à l’offensive dans le dossier Florian Thauvin avec une potentielle offre de contrat à la hauteur des exigences financières du joueur. Une proposition que l’attaquant de l’OM ne pourrait évidemment pas refuser, d’autant qu’ils retrouveraient à l’Atlético son ami champions du monde Thomas Lemar.