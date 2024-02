Pour Brest, taper l’OM c’est l’objectif de la saison

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En crise sportive, l’Olympique de Marseille va tenter de relever la tête à Brest dimanche soir. La tâche s’annonce compliquée pour les hommes de Gennaro Gattuso, opposés à des Brestois qui font de ce match un rendez-vous spécial dans la saison.

Les déclarations d’après-match en disent long sur l’état d’esprit des Marseillais. A l’image de l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang et de l’entraîneur Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille a très mal digéré le nul concédé face au Shakhtar Donetsk (2-2) jeudi en barrages aller de Ligue Europa. Il est vrai que le club phocéen traverse une véritable crise sportive. L’actuel huitième de Ligue 1 a tout intérêt à réagir à Brest dimanche soir. Mais en face, certains hommes d’Eric Roy rêvent de briller dans cette affiche.

💬 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 : "On a envie de les challenger."



📲 Le coach brestois s'est exprimé avant la réception de Marseille ce dimanche.

— Stade Brestois 29 (@SB29) February 16, 2024

« Je pense que c'est toujours un match de gala, a confié le coach brestois. L'OM reste une des grandes équipes, un des grands clubs de notre championnat. Quelque soit le classement, ça reste toujours un match particulier. En plus, vous savez que dans notre équipe il y a quelques joueurs qui sont Marseillais ou supporters de l'OM. On en a un petit peu moins depuis que Haris (Belkebla) est parti mais il y en a quelques-uns. Donc oui, pour eux ça reste un match particulier. » Cela vaut aussi pour Eric Roy, ancien joueur de l’OM, et qui a bien observé son prochain adversaire.

Brest revanchard

« On étudie l'adversaire comme on le fait pour tous les matchs. On a vu leur match jeudi soir bien sûr. Mais ça reste un très grand club, une très grande équipe avec des moyens bien supérieurs aux nôtres. On a envie de les challenger comme on a essayé de le faire contre toutes les équipes que l'on a rencontrées, et comme on l'a fait au match aller (défaite 2-0) où l'on avait fait un très bon match. Mais on n'avait pas été récompensés. J'espère qu'on le sera davantage si on a le même contenu », a commenté Eric Roy.