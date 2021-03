OM : Silence radio, Thauvin obligé de faire demi-tour ?

Dans : OM.

Les candidats pour faire venir Florian Thauvin se font discrets ces derniers jours. L’OM pourrait en profiter pour réaliser un coup impensable.

En dépit de statistiques correctes, Florian Thauvin ne fait pas rêver en Europe. Seul son statut de joueur libre lui permet d’être dans le viseur de plusieurs formations, en Espagne, en Italie et en Angleterre, afin de rebondir dans un nouveau défi à la fin de son aventure à l’OM. Au sein du club marseillais, l’espoir de le conserver pour un nouveau bail était quasiment inexistant ces dernières semaines, tant le champion du monde tenait à conserver son salaire actuel, ce que la nouvelle direction ne peut pas lui offrir. Mais en Italie, où on suit le dossier de Florian Thauvin de près, la cote de l’ancien bastiais a subitement baissé, et cela change beaucoup de choses. Entre ses performances qui n’emballent plus autant les recruteurs, et ses demandes salariales qui donnent le tournis avec une volonté de conserver des émoluments à au moins 4 ME par an, le Milan AC est par exemple beaucoup moins motivé à l’idée de faire signer l’ailier marseillais.

Le média italien TMW annonce même que Florian Thauvin pourrait connaitre un assez improbable tournant dans sa carrière, en revenant auprès de ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Jorge Sampaoli a officiellement dit tout le bien qu’il pensait de lui en conférence de presse expliquant qu’il avait besoin de joueurs de talent dans son équipe. Alors que Leicester s’est récemment renseigné à son sujet, « Flotov » pourrait retrouver le chemin de la table des négociations avec l’OM. Mais cette fois-ci, comme le précise le média italien, ce serait aux conditions du club provençal, qui ne peut pas faire de folies avec un joueur qui a connu une saison blanche, et n’a pas spécialement répondu aux attentes, comme l’effectif marseillais, cette saison en championnat et en Ligue des Champions.