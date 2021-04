OM : Teji Savanier, la recrue idéale pour Sampaoli ?

Dans : OM.

Cet été, l’OM pourrait faire une partie de son mercato en Ligue 1 et dans cette optique, un joueur comme Teji Savanier a le profil pour plaire à Jorge Sampaoli.

Depuis son arrivée à Marseille, l’entraîneur argentin de 60 ans utilise un système en 5-3-2 dans lequel Florian Thauvin évolue à une position inhabituelle de milieu de terrain relayeur. Libre au mois de juin, le champion du monde 2018 a de grandes chances de quitter l’OM cet été. Pour le remplacer, Pablo Longoria pourrait miser sur un véritable spécialiste du poste et en ce sens, le profil de Tejii Savanier convient parfaitement selon Le Phocéen.

« Son nom a déjà été cité à l'OM depuis trois ans et son explosion au Nîmes Olympique. Il faut dire que ce milieu technique et intelligent s'est révélé sur le tard, mais s'est bien rattrapé depuis, puisqu'on a même parlé de lui pour l'équipe de France. Formé puis non conservé à Montpellier à la fin des années 2000, Téji y est donc retourné dix ans plus tard avec le succès que l'on sait. Son volume de jeu, son agressivité et son sens de la passe cadreraient parfaitement dans un Vélodrome qui apprécie ce type de joueur » estime le média marseillais, qui cite toutefois d’autres noms de joueurs évoluant en France.

Coéquipier de Teji Savanier à Montpellier, Florent Mollet a également le profil pour jouer au poste actuellement occupé par Florian Thauvin dans le dispositif tactique de Jorge Sampaoli. Dans un profil similaire, Farid Boulaya ne ferait pas tâche, lui qui brille au FC Metz cette saison et qui avait été cité dans le viseur de l’OM au mercato hivernal. Zinedine Fehrat, qui souhaite quitter Nîmes pour évoluer dans un club de dimension supérieure, peut également être une bonne idée. Enfin, le média pro-OM cite le nom de Seko Fofana, qu’il sera toutefois difficile de déloger du RC Lens après son excellente saison chez les Sang et Or.