OM : Thauvin n'avance pas, la prolongation non plus ?

La victoire de l'OM contre Dijon n'a pas été suffisante pour masquer quelques lacunes. Et Florian Thauvin, dont l'avenir à Marseille est flou, n'échappe pas aux critiques.

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin envoie des signaux contradictoires ces derniers mois. Alors qu’en janvier le champion du monde semblait clairement sur le départ, ces derniers jours il se dit que le clan Thauvin a laissé envisager à Pablo Longoria qu’une prolongation était possible. Pour expliquer cela, L’Equipe affirmait que le joueur appréciait les changements récemment intervenus à l’OM, mais également qu’il n’avait pas réellement une offre d’un club du niveau qu’il espérait. Cependant, même si Florian Thauvin est toujours apprécié du côté du Vélodrome, ses performances sportives ne sont pas à la hauteur de son salaire depuis qu’il est revenu de sa grave blessure.

Après OM-Dijon, Frédéric Piquionne a remis en cause la place de Florian Thauvin dans le onze de Sampaoli. « Je l’ai dit et je vais le répéter, Thauvin ne peut plus jouer sur un côté c’est clair et net. Et Sampaoli a identifié ce manque de vitesse. Il peut éventuellement trouver un positionnement un peu hybride où il sera un peu dans l’axe et rentrer à l’intérieur afin de libérer l’espace pour un autre joueur. Thauvin, ça il peut le faire. Mais il n’a plus la vitesse pour jouer sur un côté, Thauvin doit aussi arrêter de venir chercher le ballon dans les pieds de Kamara et de Gueye, ça ne sert à rien. Il faut laisser jouer ces joueurs-là, car il n’a plus la vitesse », a lancé, sur RMC, l’ancien joueur qui n’est pas loin de penser qu’à 28 ans l’international tricolore ne peut plus prétendre au même statut qu’avant. De là à remettre en cause une prolongation à l’Olympique de Marseille, surtout à 400.000 euros par mois….