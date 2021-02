OM : Tapie exige le départ de « l’abruti » Eyraud !

Dans : OM.

Les incidents de samedi après-midi à la Commanderie et la démission d’André Villas-Boas ont créé un climat délétère à Marseille.

Plus que jamais, les supporters olympiens se demandent bien dans quelle direction se dirige leur club, présidé par un homme plus impopulaire que jamais. Cible n°1 des manifestants samedi après-midi, Jacques-Henri Eyraud s’accroche tant bien que mal à son poste, lui qui bénéficie toujours du soutien officiel de Frank McCourt. Mais pour Bernard Tapie, interrogé ce mardi après-midi par France Info, il est clair et net que « JHE » ne peut plus continuer sa mission à l’Olympique de Marseille au vu des événements des derniers jours.

« Vous vous doutez bien de ce que peut m’inspirer la démission d’André Villas-Boas. L’OM donne un spectacle terrible. Arrêtons les frais ! Que la comédie s’arrête… Ils sont en train de détruire une image qui date de 100 ans. L’entraîneur veut démissionner, de vous à moi, on s’en fout, qu’il parte s’il n’est pas content. Mais il y en a un autre qui doit l’imiter, c’est celui qui est en train de foutre cette pagaille. Eyraud ? Evidemment, il doit comprendre de lui-même qu’il n’est pas à sa place. Il a fait la démonstration qu’il était certainement doué pour plein de choses, mais pas pour diriger un club de football comme l’Olympique de Marseille. L’OM des magouilles ? Si ça vous amuse de me parler des commentaires de cet abruti, je raccroche » s'est énervé l’ancien président de l’Olympique de Marseille, intimement persuadé que Jacques-Henri Eyraud doit imiter André Villas-Boas en présentant lui aussi sa lettre de démission à l’actionnaire du club, Frank McCourt.