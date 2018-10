OM : Paganelli fait un aveu sur le mercato de l’OM

Dans : OM, Mercato.

Homme de terrain vedette de Canal+, Laurent Paganelli est comme chez lui à Marseille, club qui a très souvent les honneurs de la chaine cryptée.

Cela tombe bien pour l’ancien joueur de Saint-Etienne, fan déclaré de la formation provençale, et persuadé qu’une grande saison attend encore la formation de Rudi Garcia. Néanmoins, les débuts sont mitigés, notamment à cause d’une campagne européenne pour le moment décevante. S’ajoute à cela un gros problème défensif à régler et l’adaptation délicate des recrues, et tout le monde tombe sur l’OM. Ce n’est pas justifié selon Paganelli, qui confie au Phocéen qu’il faut tout de même relativiser les attentes fortes car ce ne sont pas des ténors européens qui ont posé leurs valises au Vélodrome cet été.

« La déception des recrues ?Mais c'est normal ! Avant, on était patients. Les Platini, Rai, Papin ont connu des difficultés à leurs débuts dans leurs nouveaux clubs. Là, on attend qu'ils s'imposent tout de suite. Et puis, même si ce sont de bonnes recrues, ce ne sont pas des premiers choix. Caleta-Car, Radonjic, ce sont des mecs qu'on découvre, même Strootman. Encore une fois, avec un Balotelli, un Giroud, un Dante ou un Seri, c'est pas pareil. Là, rien ne nous dit qu'il y a de quoi faire mieux que la saison dernière, puisque c'est quasiment la même équipe. L'OM est quand même troisième, je le répète. Sachant que Paris est encore intouchable et que Lille est une équipe surprise, c'est quand même pas mal, non ? Encore une fois, ce dont l'OM a le plus besoin, c'est de soutien », a prôné l’homme de terrain, persuadé que la machine va finir par se mettre en route et que les recrues apporteront leur écot.