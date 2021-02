OM : Eyraud dénonce « l’Olympique des magouilles », Tapie visé

Dans : OM.

Jacques-Henri Eyraud n'a visiblement pas décidé de faire profil bas après les incidents de samedi à la Commanderie. Et le président de l'OM ose même aller chatouiller Bernard Tapie.

On ne sait pas ce que l'avenir réserve à Jacques-Henri Eyraud, mais le président de l'Olympique de Marseille est clairement décidé à batailler contre ceux qui veulent le faire partir de son poste, y compris lorsqu'il s'agit de Bernard Tapie. Présent sur la chaîne Téléfoot, l'actuel patron de l'OM a visiblement haussé le ton, et même s'il n'a pas cité celui que les supporters surnomment le boss, nul besoin d'être devin pour comprendre qui était visé quand JHE a évoqué le passé du club phocéen. Mis en cause dans les colonnes de La Provence dimanche matin par Bernard Tapie, Jacques-Henri Eyraud est revenu sur la longue histoire de l'Olympique de Marseille et ses objectifs à la tête de l'OM.

« Il y a deux visions de l’Olympique de Marseille. Une vision de l’OM qu’on connait, qui a fait des grandes choses, qui a gagné des titres et qui a connu des grands succès, mais aussi celle de l’OM du chaos, de 20 entraîneurs en 20 ans, de l’OM parfois des magouilles, de la chronique judiciaire, de l’OM des affaires. Et puis il y a une autre vision de l’OM, qui est celle qu’on a essayé de développer, et on n’est pas les premiers à avoir essayé de le faire, car d’autres avant nous ont aussi essayé de le faire. C’est un OM transparent, un OM ouvert, un OM qui ne peut accepter ce genre de déviances », a lancé Jacques-Henri Eyraud après les incidents de samedi. Des propos qui ont fait hurler les supporters marseillais, ulcérés d'entendre le président du club phocéen évoquer des affaires du passé pour essayer de défendre son propre bilan.