Dans : OM, Mercato.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille en ont fait leur cheval de bataille, ils veulent parvenir à sortir des joueurs prometteurs de leur centre de formation, pour se mettre au niveau des références que sont Lyon et dans une moindre mesure le PSG dans ce domaine en France.

Pour le moment, ce n’est clairement pas une spécialité marseillaise sur ces dernières années. Et c’est bien dommage car financièrement, il s’agit là du meilleur moyen de toucher le jackpot. Dans son étude de ce vendredi sur la valeur des clubs, L’Equipe se penche ainsi sur les joueurs qui peuvent permettre à l’OM de faire de grosses plus-values. Et s’il y a quelques surprises, on retrouve en revanche deux des fleurons du centre de formation olympien.

« Quel joueur a de la valeur en « trading » pour un éventuel repreneur intéressé par l’OM ? Il y a Thauvin, Bouna Sarr, Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Maxime Lopez et, dans une moindre mesure, Hiroki Sakai, qui peuvent dégager des plus-values conséquentes dans les comptes », explique ainsi un connaisseur du club spécialisé dans ce domaine dans les colonnes du quotidien sportif. Pas de quoi faire grimper la valeur d’un club qui a surtout privilégié les joueurs d’expérience. En effet, difficile d’imaginer des reventes majeures avec des éléments comme Mandanda, Rolando, Rami, Strootman, Luiz Gustavo, Payet, Mitroglou ou Germain, sans compter les dernières recrues comme Caleta-Car ou Radonjic, qui n’ont pas encore démontré que l’investissement des dirigeants marseillais était prometteur sur le plan sportif et financier.