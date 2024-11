OM ‍: Sur son nuage à Brest, Magnetti rêve de Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Formé à l’OM dans sa jeunesse, Hugo Magnetti ne s’interdit pas de porter le maillot olympien dans le futur, même si pour le moment, il est pleinement concentré sur ses performances à Brest, où l’histoire est en train d’être écrite.

Comme beaucoup de joueurs ou de suiveurs du Stade Brestois, Hugo Magnetti vit sa meilleure vie depuis quelques mois. Après une dernière saison complètement folle, avec un podium final en championnat, le club breton réalise un exercice 2024-2025 incroyable. Plutôt solide en L1, malgré des résultats en dents de scie, le SB29 réalise un début de campagne fantastique en Ligue des Champions, avec deux victoires pour commencer et un nul contre Leverkusen la semaine dernière (1-1). Installé dans le Top 5 du classement de la C1, Brest vit donc un rêve. Mais un jour, toute cette folie va s’arrêter, et Brest craint forcément de retomber de son nuage.

Il sera alors temps pour certains cadres comme Hugo Magnetti de surfer sur la bonne vague pour tenter d’aller chercher un meilleur contrat dans un plus gros club de L1. Pour le milieu de terrain de 26 ans, titulaire indiscutable sous les ordres d’Eric Roy, c’est l’OM qui le fait rêver. Il faut dire que le premier buteur de l’histoire de Brest en Ligue des Champions contre Sturm Graz en septembre (2-1) a été formé à Marseille entre 2004 et 2007. Malgré tout, le minot marseillais ne pense pas encore à réaliser son rêve de jouer au Vélodrome.

« Je ne ferme les portes à rien du tout »

Performant à Brest, Magnetti va-t-il un jour rejoindre l'OM, club de sa ville d'enfance ? Sur RMC, le milieu de terrain de sit pleinement "concentré sur Brest" mais ne s'interdit rienhttps://t.co/SuBZS4jJKo — RMC Sport (@RMCsport) October 31, 2024

« Depuis tout petit, j’ai été un fan de l’OM. Je ne m’interdis rien. Je ne ferme les portes à rien du tout. Mais aujourd’hui, franchement, ce serait fou de penser à autre chose que le Stade Brestois pour ma part. Je mange et je vis Stade Brestois actuellement. Ça restera ça pour l’instant. Les semaines à trois matchs sont intenses, mais je rêvais de ça depuis tout petit. Je ne vais pas m’en plaindre. Même si parfois on est fatigués, c’est tellement kiffant de faire ces matchs », a lancé Magnetti sur RMC. Sous contrat avec le Stade Brestois jusqu’en 2027, le milieu de terrain a été revalorisé en début d’année pour ses bonnes performances au cours des derniers mois. Mais à la fin de la saison, et si Brest retombe un peu dans l’anonymat de la L1, il sera sans doute l’heure pour lui de viser un club d’autre calibre, comme l’OM. Reste à savoir si le club de Pablo Longoria sera intéressé par le profil de Magnetti, sachant que Marseille a déjà de grands milieux comme Rabiot, Hojbjerg ou Kondogbia.