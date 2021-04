OM : Strootman réclame un meilleur traitement à Marseille

Dans : OM.

Prêté sans option d’achat au Genoa cet hiver, Kevin Strootman a retrouvé du temps de jeu et des couleurs. Le milieu de terrain se verrait bien rester en Italie où, contrairement à l’Olympique de Marseille, il se sent désiré.

L’Olympique de Marseille n’est pas débarrassé de Kevin Strootman. Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, le milieu de 31 ans n’a rejoint le Genoa qu’en prêt sans option d’achat en janvier. En tout cas, le Néerlandais se plaît chez l’actuel 13e de Serie A pour deux raisons simples. Tout d’abord, le Marseillais a retrouvé du temps de jeu puisqu’il est régulièrement titularisé. Mais surtout, Kevin Strootman assure qu’il se sent bien au Genoa où il a reçu un bon accueil. Soit de bien meilleures conditions que celles offertes par l’OM, dont les dirigeants ne veulent pas de lui.

Strootman se plaît au Genoa

« Si tu ne te sens pas bienvenu et que tu ne te sens pas bien, tu ne peux pas donner ton maximum, a expliqué l’international néerlandais dans un entretien accordé à Sky Sport. Au Genoa, c'est différent, je me sens bien, on a une bonne équipe donc je peux être bon. Je dois et on doit encore progresser pour nous sauver, mais on est sur le bon chemin et je suis revenu en Italie pour ça. Si je vais rester au Genoa ? C'est compliqué, je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que l'OM veut. Ce qui est sûr, c'est que je me sens bien au Genoa. On a encore huit match à jouer, je veux être performant et peut-être que je pourrai rester en Serie A. »

La bonne nouvelle pour l’OM, c’est que Kevin Strootman semble désireux de poursuivre l’aventure en Italie. Reste à savoir si toutes les parties concernées parviendront à trouver un accord. A priori, le club phocéen ne devrait pas se montrer gourmand sur l’indemnité de transfert. En revanche, le gros salaire du joueur pourrait de nouveau poser problème sachant que son contrat n’expire qu’en 2023.