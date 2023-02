L'OM qui détrône le PSG, l'histoire est en marche

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM affronte le PSG ce mercredi soir pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Un match très attendu par les fans et observateurs.

L'OM carbure à plein régime depuis le début de la nouvelle année. Cependant, la récente défaite contre Nice dimanche dernier a stoppé la dynamique phocéenne. Quoi de mieux pour relancer la machine qu'un Classique contre le PSG ? Ce mercredi soir, les hommes d'Igor Tudor auront l'opportunité de marquer les esprits en éliminant les champions de France. Cela ne sera pas une mince affaire pour l'OM, qui n'a plus gagné face à Paris sur ses terres depuis 2011... Mais qu'à cela ne tienne, même en cas d'élimination contre le PSG, certains croient encore possible les chances de titre en Ligue 1 pour les Marseillais. C'est notamment l'avis de Martin Mosnier.

Le titre à Marseille, c'est possible !

⚔️ 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐇𝐔𝐈𝐓𝐈𝐄𝐌𝐄 ⚔️



Nos Olympiens reçoivent 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 en #CDF ce soir à l’@orangevelodrome. 🏟🔥



👤 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐨𝐢𝐬 𝐋𝐞𝐭𝐞𝐱𝐢𝐞𝐫 pic.twitter.com/iabGKuXcdw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2023

Pour Eurosport, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. Selon lui, l'OM a de nouveaux arguments qui vont peser lourd dans la balance. « Marseille, sauf s'ils se qualifient en Coupe de France, n'aura qu'un match par semaine. Et ça change tout. Le seul coup de pompe était pendant la Ligue des champions avec un calendrier infernal. Ensuite, il y a eu une trêve qui a permis de recharger les batteries. Pour ça pour Marseille est aussi performant depuis le début de l'année. Tout est réuni pour que l'OM enquiquine le plus possible le PSG. Aussi, il y a le mercato qui a apporté trois hommes qui peuvent rentrer très vite dans la rotation mise en place par Tudor. Payet sur le banc, ce n'est plus une histoire. La suspension de Bailly ne se voit pas, la blessure de Clauss ce n'était pas grave. Rien ne peut se mettre en travers de la marche de l'OM. Marseille, sa réussite est incarnée par Longoria et Tudor. Il y a des vrais arguments pour croire que ça se jouera dans les dernières journées. Cela me laisse croire que Marseille peut espérer », a notamment indiqué Martin Mosnier, impatient de voir que proposera l'OM en cette fin de saison. Pour le moment, les Phocéens comptent 8 points de retard sur le PSG en Ligue 1.