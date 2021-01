OM : Strootman dévoile pourquoi il quitte Marseille !

Dans : OM.

Plus gros salaire de l’Olympique de Marseille, l’international néerlandais Kevin Strootman s’est envolé mardi soir pour l’Italie.

Deux ans et demi après son arrivée en Provence, le milieu défensif de 30 ans a atterri à Gênes afin de s’engager pour six mois avec le Genoa. Il s’agit d’un prêt sans option d’achat avec partage du salaire à 50-50 entre le club italien et l’Olympique de Marseille, ce qui va permettre à court terme au joueur de retrouver du temps de jeu et à Frank McCourt d’économiser plus de 250.000 euros par mois. Au micro de Sky Sports, Kevin Strootman n’a d’ailleurs pas manié la langue de bois au moment d’évoquer son départ de l’OM. Le Néerlandais est clair, son objectif est de vite grappiller du temps de jeu afin de prétendre à une place dans le groupe des Pays-Bas pour l’Euro 2021.

« J'étais dans une situation négative, je n'ai pas beaucoup joué dernièrement alors j'ai parlé avec ma famille et mon agent : nous voulions revenir en Italie. Je suis très content de revenir en Italie, j'étais très bien ici, puis je suis parti en France. Maintenant, je suis content de cette opportunité et de l'occasion de jouer pour le Genoa. Je veux montrer sur le terrain ce que je suis capable de faire, c'est pour ça que je suis venu. Le Genoa a été immédiatement intéressé et a tout fait pour me recruter. J'en suis très content. J'ai parlé avec ma famille, ils ont fait un effort pour moi et moi aussi. Je suis content d'être ici, mais je veux le démontrer sur le terrain. Maintenant, je ne pense qu'à aider le club : j'espère apporter quelque chose à cette équipe déjà forte. Je suis impatient de découvrir mes nouveaux partenaires à l'entraînement et de jouer avec eux » a lâché Kevin Strootman. Pour l’OM, l’intérêt de ce prêt malgré le partage du salaire est également de voir l'ancien Romain enchaîner les matchs afin d’attirer de potentiels acheteurs lors du prochain mercato d’été…