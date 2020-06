OM : Strootman libéré, Eyraud passe à l’acte

Dans : OM.

Ce mardi, Jacques-Henri Eyraud a fait le point sur le mercato de l’OM au micro d’Europe 1, indiquant notamment que l’heure n’était pas aux soldes à Marseille.

Peu bavard à ce sujet, le président phocéen a tout de même indiqué que Florian Thauvin, Dimitri Payet et Steve Mandanda ne quitteraient pas le club, en dépit de leurs imposants salaires. La chanson n’est pas la même pour Kevin Strootman, dont le contrat court encore jusqu’en 2023 avec un salaire mensuel de 500.000 euros. Ce week-end, le journal L’Equipe confirmait la théorie selon laquelle Jacques-Henri Eyraud était prêt à voir Kevin Strootman partir sans indemnité de transfert dans le seul but d’économiser son gigantesque salaire. La thèse se confirme en ce début de semaine dans la presse turque…

Et pour cause, le quotidien sportif Fanatik annonce que l’Olympique de Marseille a proposé les services de Kevin Strootman à Fenerbahçe. Les relations entre les deux clubs sont bonnes depuis le transfert de Luiz Gustavo, et Jacques-Henri Eyraud compterait sur cette amitié nouvelle afin de se débarrasser de Kevin Strootman. Comme pressenti, le président de l’OM accepterait de laisser son expérimenté milieu de terrain au Fener gratuitement afin de ne plus avoir à supporter son énorme salaire dans les mois et les années à venir. Pour l’heure, la réponse des dirigeants de Fenerbahçe n’a pas filtré. Mais de son côté, l’international néerlandais ne semble pas plus pressé que cela de partir. Sur son compte Twitter, l’ancien milieu de la Roma a notamment répondu aux rumeurs en postant une photo de lui en pleine entraînement avec le message suivant « Pendant qu’ils parlent ». Autant dire que dans l’esprit de Kevin Strootman, un départ de l’Olympique de Marseille ne semble pas être la priorité absolue…