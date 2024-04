Vente OM ‍: Un journaliste confirme pour l'Arabie Saoudite ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Spécialiste mondialement connu du Moyen-Orient, Georges Malbrunot évoque le dossier de l'OM dans un ouvrage qui vient d'être publié. Révélations.

Nul ne peut contester à Georges Malbrunot d’être un éminent spécialiste du Moyen-Orient, et le journaliste du Figaro, passé par l’Agence France Presse ou bien encore RTL pour ne citer que ces médias, se confie désormais en grande largeur. Notre confrère est également connu pour avoir été l’otage pendant 124 jours de l’Armée islamique en Iran. Cette semaine, il a sorti, en collaboration avec Christian Chesnot, un ouvrage titré MBS Confidentiel, Enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. MBS c’est évidemment Mohammed Ben Salmane, le prince héritier d’Arabie Saoudite, celui qui est associé depuis plusieurs années au rachat de l’Olympique de Marseille. Et forcément, Georges Malbrunot évoque le dossier de la vente de l’OM dans son ouvrage, même si c’est un sujet qui n’est pas réellement le plus important. Le journaliste confirme qu’effectivement l’Arabie Saoudite a pensé à s’offrir le club phocéen, mais cela n’a jamais avancé pour une raison qu’il révèle.

McCourt maître du jeu à l'OM

Comment Karim Benzema irrite ses hôtes saoudiens? Mohamed Ben Salmane rachètera-t-il l'OM? A lire dans MBS Confidentiel, qui vient de paraître chez Michel Lafon. pic.twitter.com/cz3RYkh2Tc — Georges Malbrunot (@Malbrunot) April 9, 2024

Georges Malbrunot fait un point précis dans l'éventuelle relation entre Mohammed Ben Salmane, l'Arabie Saoudite et l'Olympique de Marseille. « Même si Mohammed Ben Salmane reste aux aguets, après des discussions infructueuses, pour racheter l’OM, le PIF a acquis le club de Newcastle (…) « On discutera le jour où le propriétaire sortira un mandat de vente, et non pas des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés » a répondu le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite (PIF) fin 2023 à un expert », écrit le journaliste, qui confirme bien qu'il y a eu un intérêt de l'Arabie Saoudite, mais que Frank McCourt n'est pas du tout vendeur ce qui a totalement stoppé les négociations. Et on n'est pas loin de comprendre que les fameux intermédiaires cités sont ceux qui contribuent à faire fuiter de fausses révélations sur la probable vente imminente de l'OM afin de maintenir la pression sur le propriétaire américain du club phocéen. Et évidemment prendre une petite commission au passage si l'opération devait avancer. En attendant, tant que McCourt n'aura pas décidé de vendre, l'Arabie Saoudite ne bougera pas, si le PIF et MBS ont encore l'intention de s'offrir l'OM.