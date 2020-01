OM : Strootman a joué 10 minutes, il refuse les félicitations

Dans : OM.

Kevin Strootman, milieu de l’Olympique de Marseille, après la victoire et son but contre le Stade Rennais (1-0) : « Heureux de cette victoire et de ce but ? Oui, bien sûr, je veux être important pour l’équipe. L'équipe a beaucoup travaillé, on s'est donné à 100 % sur ce match. Moi, j’ai joué seulement 10 minutes, j'ai mon effort, mais il faut d'abord faire les compliments à l’équipe. Tout le monde a bien travaillé sur un terrain très difficile. En tout cas, gagner c’était très important. On a joué contre une équipe forte, on a eu un match difficile, on a peut-être eu un peu de chance, mais la victoire reste essentielle. On a bien joué, le coach a très bien préparé l'équipe pour ce match. Le classement ? On fait match après match, mais c'est bien de gagner contre un concurrent direct pour les trois premières places », a confié le Néerlandais au micro de Canal+ Sport.