OM : Stop ou encore, Mandanda va trancher

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant durant une longue partie de la saison, Steve Mandanda a réussi à inverser la tendance aux yeux de Jorge Sampaoli.

Après avoir longuement cédé sa place à Pau Lopez, le capitaine historique de l’OM a regagné sa place en fin de championnat. Grâce à de bonnes performances en Europa League Conférence, Steve Mandanda a convaincu Jorge Sampaoli de le titulariser pour les derniers matchs de Ligue 1 contre Rennes ou encore Strasbourg. La question de l’avenir de Steve Mandanda se pose tout de même car l’ancien gardien de l’équipe de France a prévenu sa direction qu’il ne souhaitait pas repartir sur une saison similaire. Steve Mandanda veut pleinement profiter de la fin de sa carrière et a la volonté d’être un titulaire indiscutable afin de jouer le maximum de matchs. C’est ainsi que selon les informations du Phocéen, le gardien de 36 ans va prochainement rencontrer Pablo Longoria.

Rendez-vous imminent entre l'OM et Mandanda ?

En effet, un rendez-vous entre Steve Mandanda et l’état-major de l’Olympique de Marseille est prévu de manière imminente dans le but de déterminer l’avenir du gardien marseillais. Il sera bien sûr question de la concurrence de Pau Lopez, qui ne quittera pas Marseille cet été alors que le club phocéen vient de lever l’option d’achat automatique de l’Espagnol afin de le recruter en provenance de l’AS Roma. Steve Mandanda souhaitera certainement une clarification de la situation sur le rôle des deux gardiens de l’OM alors que Marseille disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Steve Mandanda accepterait-il par exemple de jouer la coupe d’Europe ainsi que la coupe de France, laissant le championnat à Pau Lopez ? Ce sera probablement l’un des enjeux du rendez-vous à venir entre Mandanda et Longoria, ce dernier n’étant pas du genre à promettre du temps de jeu à qui que ce soit en compagnie de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Et l'un des joueurs historiques de l’OM ne devrait pas avoir de traitement de faveur à ce sujet.