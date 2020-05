OM : Steve Mandanda, c'est dieu, nul ne le remplacera

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille sera dans l’obligation de recruter un gardien afin d’épauler Steve Mandanda puisque Yohann Pelé est en fin de contrat.

Pour l’heure, on ne sait pas si Andoni Zubizarreta optera pour un gardien d’expérience dont le rôle sera d’être la doublure de Steve Mandanda et rien de plus, ou si le directeur sportif espagnol sera plutôt d’avis de recruter un jeune gardien à fort potentiel susceptible de titiller le champion du monde 2018. Quoi qu’il en soit, il sera très délicat pour Marseille de trouver un gardien capable de succéder au capitaine olympien selon Stéphane Cassard, ancien entraîneur des gardiens de l’OM. L'ex adjoint de Marcelo Bielsa a estimé dans une interview accordée au Phocéen que ce n’est pas demain la veille que Mandanda allait laisser sa place…

« Déjà, il restera dans l'histoire de l'OM par ses performances, sa durée et sa régularité. Le joueur qui le battra sur le nombre de matches n'est pas encore né, à mon avis. Je retiens l'immense professionnel qu'il est, et ça explique son niveau de performances dans un club à très haute pression. Ce qu'il fait n'est pas donné à tout le monde. On a très bien accroché dès les premiers contacts, car on se connaissait déjà. J'avais joué contre lui lorsqu'il était au Havre et, pour la petite anecdote, j'avais reçu le trophée de meilleur gardien de L2 avec Strasbourg et lui avait fini juste derrière. Le duo s'est formé naturellement, dans les bons moments comme les plus compliqués, comme la saison dernière. Il a été critiqué, mais il ne faut pas oublier qu'il revenait de la coupe du monde et qu'il n'avait pas fait de préparation. Ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Chez les gardiens, on dit que c'est un félin. Il n'y en a pas beaucoup et on le détecte très rapidement chez les jeunes. On le voit tout de suite dans ses attitudes, cette rapidité sur ses appuis, tout est naturel et facile chez lui. Il est doué, c'est clair et net » a indiqué Stéphane Cassard, pour qui l’Olympique de Marseille aura très fort à faire afin de trouver le successeur de Steve Mandanda…