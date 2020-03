OM : Mandanda zappé, le gros bug des fans à Marseille

Dans : OM.

Afin de combler le manque de foot à la télé, Canal + ou encore BeInSports ont décidé de rediffuser des matchs historiques de Ligue 1. Ce dimanche soir, le PSG et l’OM sont à l’honneur.

Tandis que BeInSports va rediffuser la finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Croatie, Canal + a décidé de consacrer sa soirée de dimanche soir à l’OM et au PSG. Et pour cause, ce dimanche 22 mars aurait dû être marqué par le Classico au Vélodrome entre Marseille et Paris, si la crise sanitaire l’avait permis. « La Ligue 1 en pause, CANAL+ propose aux téléspectateurs de vivre une soirée Classico différente. Dès 21h, la chaîne proposera les meilleurs moments de 6 matchs joués au Vélodrome ces dernières années. Quinze minutes par rencontre, pour une soirée intense mêlant le meilleur de cette confrontation unique. La soirée sera présentée par Hervé Mathoux » a indiqué la chaîne dans un communiqué.

A cette occasion, L’Equipe a demandé aux supporters de l’Olympique de Marseille et du PSG de voter pour élire le onze idéal de leur équipe. Assurément, l’équipe de Marseille a fière allure. Mais à la surprise générale, elle ne comprend pas Steve Mandanda, lequel est pourtant une véritable légende vivante en Provence avec plus de 530 matchs disputés sous les couleurs de l’OM, ce qui fait de lui le recordman de matchs au sein du club phocéen. Dans les buts, les supporters marseillais lui ont préféré Fabien Barthez. Pour le reste, l’équipe marseillaise est composée d’Amoros, Boli, Mozer, Di Meco, Waddle, Deschamps, Sauzée, Pelé, Papin et Drogba. Du côté des supporters du PSG, on a opté pour un 4-4-2 très offensif avec Lama, Fournier, Ricardo, Marquinhos, Heinze, Matuidi, Verratti, Ronaldinho, Rai, Weah et Ibrahimovic. On aimerait bien voir un match entre ces deux équipes…