OM ‍: Sous pression, Pau Lopez n'a peur de personne

Par Eric Bethsy

Fautif lors du match amical perdu contre le Bayer Leverkusen (1-2) la semaine dernière, Pau Lopez a relancé le débat sur sa légitimité. Le gardien de l’Olympique de Marseille s’est exposé à de nouvelles critiques et à la pression des supporters.

Adversaire du Stade de Reims ce samedi, pour sa reprise en Ligue 1, l’Olympique de Marseille devra se rassurer au Vélodrome. Les hommes de Marcelino sont passés à côté de leur troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions face au Panathinaïkos (1-0) mercredi. Et cette fois, personne ne pourra accuser Pau Lopez. Le gardien marseillais était effectivement coupable après le revers en amical contre le Bayern Leverkusen la semaine dernière. L’Espagnol avait commis deux erreurs grossières qui avaient provoqué les buts encaissés sur corners.

De quoi s’attirer une nouvelle vague de critiques. « Je les comprends, a assumé Pau Lopez après la défaite en Grèce. Je suis à l’OM, il y a beaucoup de pression à chaque fois que l’on prend un but et à chaque fois que l’on se trompe. C’est normal, je me suis trompé au dernier match, je l’accepte et je l’assume. Je ne pense pas à ça, je pense au prochain match et je profite de jouer à l’OM, parce que chaque match où je peux jouer avec l’OM je suis très content. » Si le portier olympien se sent sous pression, ses dirigeants l’ont pourtant laissé dans une situation confortable.

Pau Lopez toujours sans concurrent

Le club phocéen a d’abord envisagé de recruter un gardien numéro 1 bis pour le concurrencer cette saison. Puis la nomination de Marcelino a changé les plans, expliquait L'Equipe cette semaine. L’entraîneur espagnol apprécie les qualités et l’état d’esprit de son compatriote. Et a donc incité la direction à écarter la piste Alban Lafont au profit de Ruben Blanco, de retour au rang de simple doublure. Même en cas de mauvaises performances, Pau Lopez ne sera donc pas menacé. Mais les supporters et observateurs ne l’épargneront pas.