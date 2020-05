OM : Sous pression à Marseille, Eyraud a présenté sa démission

Dans : OM.

Après le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta jeudi, Jacques-Henri Eyraud recherche activement son successeur. Pourtant, le président de l’Olympique de Marseille aurait lui aussi préféré vider son bureau.

Drôle de situation à l’Olympique de Marseille. Alors que la formation d’André Villas-Boas peut se réjouir d’avoir décroché la deuxième place de Ligue 1, ainsi qu’un accès direct à la phase de groupes de la Ligue des Champions la saison prochaine, sa direction se retrouve confrontée à une crise inattendue. En effet, le club phocéen a annoncé le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta, auquel l’entraîneur portugais a toujours lié son avenir. Autant dire que le technicien pourrait vite faire ses valises. C’est pourquoi l’OM, qui cherche un directeur général chargé du football, envisage aussi le remplacement d’AVB.

C’est effectivement la tendance évoquée par le média La Marseillaise, dont les révélations font beaucoup parler. Nos confrères ont notamment expliqué le rôle du partant Garry Cook, chargé de réaliser un audit pour estimer la valeur du club en vue d’une possible vente. Mais ce n’est pas tout. On apprend également que Jacques-Henri Eyraud a craqué sous la pression l’hiver dernier. Le président aurait été jusqu’à présenter sa démission au propriétaire Frank McCourt, lequel aurait refusé son départ. Preuve que le boss américain fait confiance à JHE, apparemment très affecté par sa petite cote auprès des supporters et par les difficultés financières de l’OM.