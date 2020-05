OM : La mission secrète de Cook dévoilée, c'est surprenant

Dans : OM.

Homme clé de la vente de Manchester City à Abu Dhabi, le dirigeant britannique Garry Cook chuchotait à l’oreille de Frank McCourt ces dernières semaines.

Mercredi, le JDD annonçait toutefois à la surprise générale que l’ancien président exécutif de Manchester City allait quitter la société de Frank McCourt à la fin du mois… sans que l’on sache véritablement quelle était sa mission au côté du propriétaire de l’OM. Ce vendredi, le quotidien local La Marseillaise lève le voile. Et les informations divulguées sont très intéressantes dans l’optique d’une possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt puisque le média affirme que la mission de Garry Cook était de réaliser un audit afin d’estimer la valeur globale du club olympien.

Un nouvel indice qui laisse clairement penser que Frank McCourt a la vente de l’Olympique de Marseille dans un coin de la tête, à l’heure où les rumeurs d’un rachat saoudien se font de plus en plus pressantes. En parallèle, le média évoque la succession d’Andoni Zubizarreta, lequel a quitté son poste jeudi soir. Les noms d’Antero Henrique (ex-PSG) et d’Olivier Létang (ex-Rennes) sont évoqués, sans que l’on sache encore qui sera le futur « directeur général du football » à Marseille, où un certain Paul Aldridge continue de conseiller Jacques-Henri Eyraud. Dans les heures à venir, le président olympien pourrait également être contraint de chercher un entraîneur puisque l’avenir d’André Villas-Boas à Marseille ne cesse de s’assombrir, le Portugais ayant toujours lié son aventure à Marseille à Andoni Zubizarreta. Sans aucun doute possible, les prochaines heures s’annoncent mouvementées et pleines de rebondissement dans la cité phocéenne. De quoi rappeler aux supporters olympiens des souvenirs de l’automne 2016…