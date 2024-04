L'OM et sa mentalité de perdant, il envisage le pire

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est incliné face au Benfica jeudi soir en quart de finale aller de l'Europa League. Une défaite 2 buts à 1 pas rédhibitoire même s'il faudra faire bien mieux au Stade Vélodrome pour espérer quelque chose.

Les clubs français n'ont pas vécu une belle semaine sur la scène européenne. A l'instar du PSG et du LOSC, l'OM a également perdu... Contre le Benfica, les hommes de Jean-Louis Gasset n'auront rien montré de bien séduisant. Néanmoins, ils sont repartis de la capitale portugaise avec un but seulement à remonter. Au Stade Vélodrome jeudi soir prochain, tout sera donc possible. Pour rallier les demi-finales, l'OM va néanmoins devoir faire bien mieux et de nouveau s'appuyer sur une mentalité de gagnant. Pour Loïc Tanzi, tout reste possible pour Marseille face à un adversaire également peu convaincant.

Un état d'esprit à changer rapidement pour l'OM

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. « Optimiste, c'est compliqué. On a eu un Benfica faible contre un OM très faible... Je trouve qu'un 2-1 face à ce Benfica, ce n'est pas terrible... Harit qui explique que c'est mieux de perdre le match aller parce qu'ils doivent gagner le retour... C'est facile mais bon, non ! Avant le match aller, on va dire de perdre le match aller, ce sera plus facile. J'y crois franchement pour Marseille. Je pense qu'il y a la place largement de se qualifier face à Benfica. Mais optimiste, non ! », a notamment indiqué Loïc Tanzi, qui espère que l'OM arrivera à élever son niveau de jeu pour rejoindre le dernier carré même si les motifs d'espoir restent peu nombreux. Pour rappel, l'OM reste sur une série de 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Nul doute qu'une élimination face au Benfica plongerait le club phocéen un peu plus dans la crise et coupera inexorablement des têtes dans les prochaines semaines. Les joueurs de Gasset savent donc ce qu'ils doivent éviter.