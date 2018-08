OM : Son projet ou les fumigènes, McCourt fait planer la menace

Dans : OM, Ligue 1, Foot Europeen.

Alors que son OM est actuellement sous la menace de l'UEFA à cause de l’utilisation de fumigènes, Frank McCourt a tenu à prévenir ses supporters.

Tout le monde se souvient des nuages de fumée provoqués par les fumigènes des supporters du club phocéen lors de la finale de l'Europa League contre l'Atletico en mai dernier au Groupama Stadium. Sauf que ce craquage n'était pas le premier, puisque les fans marseillais avaient déjà utilisé des fumis à plusieurs reprises au cours de la saison dernière. Par conséquent, l'OM a reçu une remontrance de la part de l'UEFA, qui menace désormais la formation olympienne d’une suspension européenne en cas de récidive lors des deux prochaines années. Une épée de Damoclès au-dessus de l'OM qui agace Frank McCourt.

« Les fumigènes, c'est un problème. Mais avant tout, il faut contextualiser. La ferveur de nos supporters, et l'ambiance qu'ils créent, c'est fantastique. C'est unique, même à l'échelle européenne. Cela dit, il faut se préoccuper de ces incidents et y mettre fin, car c'est devenu un problème avec l'UEFA. Nous devons donc arrêter ça, car si nous devions être suspendus des compétitions européennes, cela causerait du tort à tout le monde. Ce serait dévastateur pour notre projet. Quelques individus gâcheraient le projet au dépend de tous les autres... Je trouve ça totalement injuste. Il y a d'autres moyens pour les groupes de s'exprimer. Et nous voulons qu'ils s'expriment, ils font partie du club. Mais les fumigènes, c'est une bataille perdue d'avance. Alors il faut passer à autre chose », a avoué, dans le Canal Football Club, le propriétaire de l'OM, qui fera donc tout pour abolir l'usage de fumigènes au sein du Vélodrome, afin de protéger les intérêts sportifs et financiers de son club.