OM : Simple et efficace, le futur maillot a fuité

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le futur maillot de l’OM a fuité sur les réseaux sociaux et à priori, il sera de nouveau très simple et ne suscitera aucune polémique.

Contrairement à ce qui se passe par exemple au Paris Saint-Germain, les maillots ne provoquent aucune polémique à l’Olympique de Marseille. Cela ne devrait pas être le cas la saison prochaine non plus puisque le futur maillot du club phocéen a fuité sur les réseaux sociaux et comme cette saison, il sera relativement simple. Les couleurs de l’OM sont respectées et le logo de la ville de Marseille figure au dos du maillot. De quoi ravir les supporters, dont le maillot arbore toutefois un sponsor différent puisque Uber Eats laisse sa place à Cazoo.