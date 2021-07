OM : Signature imminente, le clan Lirola révolté

Dans : OM.

Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord est proche entre l’OM et la Fiorentina pour le transfert de Pol Lirola.

Les dirigeants de la Fiorentina auraient accepté l’offre de 12 ME soumise par l’Olympique de Marseille, avec un paiement étalé sur plusieurs années. Pablo Longoria a longtemps essayé de faire baisser le prix du latéral droit espagnol, mais a finalement échoué puisque la Fiorentina est en passe d’obtenir la somme exigée dès le départ des discussions. Tout n’est cependant pas ficelé pour le grand retour de Pol Lirola à Marseille. A en croire les informations de Mohamed Bouhafsi, il n’existe toujours pas d’accord ferme et définitif entre la Fiorentina et l’OM. De plus, le journaliste de RMC dévoile que l’entourage de Pol Lirola est extrêmement remonté par l’attitude des dirigeants transalpins.

« De ce que je sais auprès de l’OM ces dernières minutes pas encore d’accord. La Fio est très gourmande et ne se comporte pas de façon élégante me dit l’entourage du joueur qui lui veut absolument aller à l’OM et l’a répété à ses dirigeants » a publié le journaliste de RMC, pour qui Pol Lirola digère très mal l’attitude des dirigeants de la Fiorentina, qui étaient les premiers à se jeter sur l’occasion de le prêter il y a six mois, et qui réclament maintenant un prix important pour le vendre en raison de sa belle pige à Marseille à la fin de la saison. Du côté de l’OM, le latéral droit de 24 ans reste une priorité de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria, raison pour laquelle le président de l’Olympique de Marseille est en passe de céder en offrant 12 ME pour recruter définitivement Pol Lirola. Après cet achat, il sera en revanche temps de vendre pour Marseille. Duje Caleta-Car, Nemanja Radonjic et Boubacar Kamara ne seront pas retenus en cas de proposition alléchante.