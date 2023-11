OM ‍: Sept joueur virés, Benatia va frapper fort

Dans : OM.

Futur conseiller sportif à l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia n’aura pas de temps à perdre. L’ancien défenseur central devra vite préparer le mercato hivernal, durant lequel le club phocéen espère pousser plusieurs joueurs vers la sortie.

Comme souvent à l’approche d’un mercato, les entraîneurs commencent à transmettre des messages à travers les médias. Ce vendredi, c’est Gennaro Gattuso qui a profité de sa conférence de presse pour mettre la pression sur ses dirigeants. Le coach de l’Olympique de Marseille s’attend à perdre cinq ou six joueurs pendant la Coupe d’Afrique des Nations en janvier. « Donc évidemment qu’il faudra renforcer l’effectif », a prévenu l’Italien.

Mais pendant que le technicien pense à des recrues, la direction olympienne s’active quant à elle pour des départs. C’est du moins la version du Quotidien du Sport, qui affirme que Medhi Benatia a reçu pour mission de pousser sept joueurs vers la sortie ! Sans surprise, le milieu Azzedine Ounahi en fait partie, lui qui reste en difficulté malgré le changement d’entraîneur. Le nom de Luis Henrique apparaît également, l’ailier brésilien étant actuellement prêté avec option d’achat à Botafogo, le club de John Textor qui aimerait le conserver à condition de baisser le prix.

Harit vendu en Italie ?

Viennent ensuite des indésirables plus surprenants comme le défenseur central Chancel Mbemba dont les performances ne donneraient pas satisfaction en interne. Idem pour le Portugais Vitinha même si les 32 millions d’euros misés sur son transfert l’hiver dernier compliquent la donne. Nos confrères évoquent aussi les recrues Renan Lodi, Ismaïla Sarr et même Pierre-Emerick Aubameyang qui ne répondent pas aux attentes. Enfin, le gardien Pau Lopez ne serait pas non plus retenu.

Quant au milieu offensif Amine Harit, l’intérêt de Naples et du Milan AC pourrait inciter l’Olympique de Marseille à le vendre. A noter que ces départs ne seraient validés que si des remplaçants à la hauteur étaient trouvés. Le pensionnaire du Vélodrome apprécie par exemple les profils des milieux Daichi Kamada, en fin de contrat à la Lazio Rome, et Fabio Vieira (Arsenal). Voilà qui annonce un programme chargé pour Medhi Benatia.