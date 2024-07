OM ‍: Sarr sur le départ, Marseille va toucher le jackpot

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Plutôt décevant sous le maillot de l’Olympique de Marseille la saison passée, Ismaïla Sarr pourrait bien faire ses valises lors de ce mercato d’été. Surtout qu’un club anglais est chaud pour le recruter.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de touche du club phocéen, un grand chambardement va avoir lieu dans l’effectif marseillais au cours de cette intersaison. Après avoir recruté Lilian Brassier, en prêt de Brest, et Ismaël Koné, dans le cadre d’un transfert de 12 millions d’euros en provenance de Watford, Marseille a vendu Iliman Ndiaye à Everton pour 18 ME. Un début de mercato plutôt agité, mais qui ne fait que commencer puisque le nouvel entraîneur italien va recruter des joueurs adaptés à son style de jeu. Dans l’autre sens, l’OM va également vendre des éléments qui ont déçu la saison passée et qui n’entrent plus dans les plans de RDZ. Même s’il n’est pas écarté par le nouveau coach de l’OM, Ismaïla Sarr pourrait par exemple faire ses valises.

Ismaïla Sarr en Premier League pour plus de 20 ME ?

ℹ️ Dossier Ismaïla Sarr



🔹 Crystal Palace s’est bien renseigné auprès de l’OM pour connaître les conditions d’un transfert ‼️



🔹 le Sénégalais fait partie de la short list pour remplacer Olise



🔹 L’OM est disposé a le vendre cet été et lui veut partir pic.twitter.com/8hwccsFdXO — Adam 🇵🇸 (@Adammser) July 7, 2024

En effet, selon les informations d’insiders marseillais, Crystal Palace pourrait recruter l’international sénégalais. En quête d’un remplaçant pour Michael Olise, transféré au Bayern Munich au cours des dernières heures, le club anglais s’intéresse grandement au joueur marseillais. « Crystal Palace s’est bien renseigné auprès de l’OM pour connaître les conditions d’un transfert, le Sénégalais fait partie de la short-list pour remplacer Olise. L’OM est disposé à le vendre cet été et lui veut partir », explique Adam Manseur sur son compte Twitter. D’après les premières informations, le transfert pourrait s’élever entre 20 et 25 millions d’euros. Un joli chèque qui permettrait à Pablo Longoria d’avoir plus de liquidités pour continuer le recrutement de nouveaux joueurs. Et ce transfert pourrait plaire à l’attaquant de 26 ans, qui retrouverait le football anglais un an après l’avoir quitté. Si toutes les parties trouvent leur bonheur dans ce potentiel deal, il a donc de grandes chances de se faire au cours des prochains jours. Affaire à suivre…