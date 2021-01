OM : Sanson vendu, Marseille promet un énorme coup double

Dans : OM.

L’OM sera actif dans la dernière ligne droite du mercato afin de compenser le départ de Morgan Sanson à Aston Villa.

Titulaire indiscutable d’André Villas-Boas la saison dernière, Morgan Sanson va rapporter entre 16 et 18 ME à Marseille cet hiver. Une somme qui va permettre à Pablo Longoria de le remplacer numériquement, ce que l’Espagnol a bien l’intention de faire d’ici la fin du mercato hivernal dimanche soir. Présent en conférence de presse à l’occasion de la grande présentation d’Arkadiusz Milik, le directeur sportif olympien a fait savoir qu’il souhaitait recruter un milieu de terrain en plus de Franco Tongya, lequel va débarquer en provenance de la Juventus Turin dans les heures à venir. Ce n’est donc pas un mais deux milieux qui vont venir renforcer les rangs olympiens, ce qui signifie que les départs de Sanson mais également de Strootman seront tous les deux compensés.

Tongya et un autre milieu d'ici dimanche ?

« L'échange avec la Juventus Turin ? Oui ce sont des opérations modernes et fréquentes aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser ce type d'opération. On a perdu un joueur important (Morgan Sanson) qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de spéculation, ça va s'activer dans les prochains jours partout, la situation n'est pas normale. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif » a lancé Pablo Longoria, dont la cote ne cesse décidément de grimper auprès des supporters de l’Olympique de Marseille en raison de son activité en cette période de mercato. Il faut dire que les sympathisants du club phocéen n’étaient pas vraiment habitués à cela avec son prédécesseur Andoni Zubizarreta…