OM : Sanson vendu 35 ME au mercato, il ne va vraiment pas aimer

Contraint de récupérer près de 50 ME avant le 30 juin prochain afin de rentrer dans les clous du fair-play financier, l’Olympique de Marseille devra sacrifier un ou deux joueurs. Morgan Sanson pourrait être concerné…

Et pour cause, l’ancien international espoir jouit d’une bonne cote à l’étranger, et notamment en Angleterre. Sa situation contractuelle (son bail avec l’OM court jusqu’en 2022), son potentiel et son jeune âge font de lui l’un des joueurs les mieux valorisés de l’effectif. L’été dernier, un départ de Morgan Sanson aux alentours de 20 ME a parfois été évoqué, des clubs comme Leicester ou Wolverhampton ayant notamment manifesté leur intérêt. Excellent cette saison sous la houlette d’André Villas-Boas, Morgan Sanson a vu sa valeur marchande grimper de manière importante. C’est ainsi que désormais, l’Olympique de Marseille espère tirer 35 ME de la vente de Morgan Sanson, selon les informations du Birimingham Live.

Et pour le média britannique, un club anglais a véritablement flashé sur le n°8 de l’OM, buteur contre Nantes il y a deux semaines à l’Orange Vélodrome. La destination risque toutefois de ne pas faire rêver Morgan Sanson puisqu’il s’agit d’Aston Villa, qui lutte actuellement pour le maintien en Premier League avec une pénible 19e place. Assurément, l’équipe de Dean Smith aura bien du mal à convaincre un joueur comme Morgan Sanson, qui aura sans doute des propositions plus alléchantes au mercato. Difficile de quitter un club comme l’OM, dont la qualification pour la prochaine Ligue des Champions fait peu de doutes, pour rejoindre une écurie de bas de tableau en Angleterre. Reste maintenant à voir si des clubs plus huppés de Premier League seront disposés à payer les 35 ME réclamés par l’Olympique de Marseille pour lâcher Morgan Sanson, dont les caractéristiques physiques semblent parfaitement adaptées à ce rugueux championnat.