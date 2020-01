OM : Sanson vendu 30 ME, trois clubs prêts à dégainer !

Dans : OM.

Décevant la saison dernière, Morgan Sanson fait clairement partie des joueurs qu’André Villas-Boas a réussi à relancer de la plus belle des façons à l’Olympique de Marseille.

Titulaire indiscutable aux yeux du Portugais au côté de son compère du milieu Valentin Rongier, l’ancien joueur de Montpellier est à ce jour l’un des joueurs les plus « bankables » de l’OM. Recruté pour environ 12 ME bonus compris à l’hiver 2017, Morgan Sanson a indiqué après le match nul de Marseille face à Angers samedi qu’il ne souhaitait pas quitter l’OM au mois de janvier. « Je resterai ici jusqu'à la fin de la saison, ça c'est sûr. Tout le monde veut rester » indiquait-il. En revanche, la donne sera assurément différente en juin prochain selon Sportune, qui confirme l’intérêt de trois clubs européens pour Morgan Sanson.

Le média indique que West Ham, Wolverhampton et le Zénith Saint-Pétersbourg ont récemment manifesté leur intérêt auprès de Morgan Sanson et de l’Olympique de Marseille pour un transfert du milieu de terrain de 25 ans. Reste que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ne braderont pas leur joueur puisque selon le média, la valeur marchande de Morgan Sanson se situe aux alentours des 30 ME. Une somme rondelette que le Zénith Saint-Pétersbourg aura peut-être du mal à allonger sur la table, au contraire de Wolverhampton et de West Ham, qui ne connaissent pas la crise grâce aux droits télévisuels colossaux de la Premier League, et qui ont déjà prouvé par le passé qu’ils étaient prêts à signer de gros chèques pour des joueurs de Ligue 1. Reste à voir si de son côté, Morgan Sanson sera emballé par le projet d’un club anglais non-qualifié pour la coupe d’Europe. Ce n’est pas certain, surtout si l’Olympique de Marseille décroche son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions…