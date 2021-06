OM : Samuel Umtiti climatise Marseille

Dans : OM.

A la recherche de plusieurs défenseurs centraux, l’OM piste Luan Peres et songe à Samuel Umtiti au mercato.

La reconstruction de l’effectif de l’Olympique de Marseille se poursuit. Après avoir bouclé les dossiers Gerson et Konrad de la Fuente, Pablo Longoria s’active pour renforcer la défense marseillaise. Leonardo Balerdi est trop cher et n’a pas encore fait l’objet d’un accord entre le Borussia Dortmund et l’OM, qui a activé la piste Luan Peres. Selon la presse brésilienne, un accord est proche avec le FC Santos pour un transfert à hauteur de 4,5 ME. Un coup inattendu de la part de Marseille avec ce défenseur jugé comme solide au Brésil, mais qui s'est planté en Belgique du côté de Bruges. A en croire la presse espagnole, Samuel Umtiti est une autre piste de l’OM en défense centrale. Mais ce mercredi, L’Equipe affirme que le champion du monde 2018 n’a aucunement l’intention de revenir en France.

En effet, le quotidien national écrit que « Big Sam » ne souhaite pas revenir à l’OL « et encore moins » à Marseille. La piste est pourtant bien réelle, facilitée par les excellentes relations entre le directeur du football blaugrana Mateu Alemany et Pablo Longoria, le président marseillais. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Valence. Ils sont très proches, ce qui a par exemple permis de boucler rapidement le dossier du jeune attaquant Konrad de la Fuente. En sera-t-il de même avec Samuel Umtiti ? L’international français n’y est pas favorable mais son entourage est beaucoup moins catégorique. « L'idée, c'est qu'il retrouve du temps de jeu » avance un proche de Samuel Umtiti, qui refuse lui de fermer définitivement la porte à l’Olympique de Marseille. Dans un monde idéal, l’ancien Lyonnais aimerait se relancer au Barça. Mais la direction du club catalan, qui estime que son salaire (7 ME net par an) est trop important pour un remplaçant, n’y est pas favorable. De quoi espérer un revirement de situation pour Marseille.