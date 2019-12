PSG : Neymar, il faut lui « rentrer dedans » pour être tranquille

Dans : OM.

De retour de blessure, Neymar et Kylian Mbappé sont encore loin de leur meilleur niveau physique avec le PSG. Néanmoins, ils parviennent déjà à se montrer décisifs…

En effet, le Brésilien et le Français ont tous les deux marqués face à Nantes puis contre Montpellier samedi en Ligue 1. La preuve qu’ils sont difficilement arrêtables. Néanmoins, il y en a un qui n’aurait pas peur d’affronter Neymar et Kylian Mbappé. Il s’agit d’un certain Taye Taiwo, ancien défenseur de l’Olympique de Marseille (2005-2011). Interrogé par Football Club de Marseille au sujet des attaquants du PSG, le Nigérian a été très clair au sujet de la technique à employer pour les arrêter.

« Neymar, c’est un Brésilien, c’est un joueur qui est fort et tout. Alors ce n’est pas un joueur que je laisserais faire ses dribbles. Premier ballon, je lui rentrerais dedans, explique-t-il avec finesse. Après comme ça, oust. Mbappé, même chose. Comme ça, ça y est on est tranquille. Un risque d’expulsion ? Il y avait aussi Souley (Diawara) et Mbia avec moi. C’est comme ça que ça marche. C’est la mentalité qu’il faut avoir. Mbappé, si sur le premier ballon tu lui rentres dedans, après il a peur, forcément » s’est amusé l’ancien défenseur gauche de l’Olympique de Marseille, dont la vitesse à l’époque aurait pu aider à arrêter Neymar et Mbappé. Beaucoup plus que ses nombreux errements tactiques sur le plan défensif…