OM : Umtiti à Marseille, le retour de flamme

Dans : OM.

Brutalement éjecté des plans du FC Barcelone en vue de la saison prochaine, Samuel Umtiti est invité à trouver un nouveau club.

Pour celui qui avait prolongé au sein du Barça juste avant la victoire en Coupe du monde, la surprise ne doit pas être énorme. Le défenseur central n’arrive pas à retrouver son meilleur niveau, la faute à des blessures qui se sont accumulées depuis qu’il a forcé sur son genou pour terminer le Mondial 2018 avec les Bleus coûte que coûte. Mais cet été, le club catalan a besoin de faire le vide, notamment au sein de sa copieuse masse salariale, et le Français avait signé un énorme contrat, puis avait prolongé, juste avant de disparaitre de la circulation. Ainsi, s’il veut se relancer, c’est maintenant et le Mundo Deportivo annonce que la piste de l’OM, souvent jugée farfelue, est en fait bien réelle.

Pablo Longoria entretient de très bonnes relations avec Mateu Alemany, le directeur du football au sein du club culé, et le bouclage de l’arrivée de Konrad de la Fuente dans la cité phocéenne en est la preuve. Radio Catalunya va même plus loin, en assurant que les discussions autour d’un prêt et d’une prise en charge d’une grosse partie du salaire de « Big Sam » par l’OM avancent bien. Une solution intermédiaire qui pourrait satisfaire tout le monde, sachant que le FC Barcelone ne cherche pas vraiment un gros transfert, mais bien le départ d’un joueur non utilisé avec un gros salaire. Alors, à l’heure où le dossier David Luiz peine à se finaliser et que Jorge Sampaoli veut absolument plus de défenseurs centraux pour jouer à trois dans l’axe toute l’année, la solution Samuel Umtiti, malgré son passé de joueur lyonnais, aurait du sens aux yeux des dirigeants. Et même des supporters marseillais, qui savent que le défenseur de 27 ans ne triche pas sur un terrain quand il s’agit de mouiller le maillot, pourraient l'apprécier.